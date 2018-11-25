Gelir testleri için son gün 30 Kasım!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı bir açıklama yaparak genel sağlık sigortasına tabi gençleri uyardı. Genel sağlık sigortası prim borçlarını yapılandıranlar için son günün 30 Kasım olduğunu hatırlatan Palandöken, bu tarihe kadar gelir testlerinin yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için ödenecek prim miktarını belirlemede kullanılan gelir testleri bulunulan yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında sağlanıyor. Buralara müracaat eden vatandaşlar gelir testi yaptırabiliyor.