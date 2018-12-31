Genç adam arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldü

Karaman'da iddialara göre arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan genç adam hayatını kaybetti. Mümine Hatun Mahallesi 1475. Sokak'taki iki katlı bir evin bodrum katında meydana gelen olayda, 23:45 sıralarında Muzaffer Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte alkol almaktaydı. 29 yaşındaki Yılmaz ile 19 yaşındaki Samet B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Samet B. Muzaffer Yılmaz'ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Evdeki diğer arkadaşların olayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler Muzaffer Yılmaz'ı Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samet B. olaydan sonra kaçtı ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başarılı çalışmalar sonucu suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı. Samet B. Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.