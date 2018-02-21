Google Chrome’un yeni güncellemesi çok konuşulacak!

İnternet kullanımında oldukça geniş bir kullanıcı profiline sahip olan Google‘ın mobil kullanımın yanı sıra masaüstü kullanımında da programlar arasında ön sıralarda yer alan internet tarayıcısı Chrome’a Android yazılım üzerinden son gelen özellikle kullanım kalitesi arttırdı.

Yeni özellik Chrome ve bağlantılı sayfalarında bulunan içeriklerdeki gereksiz uzantıları otomatik olarak ortadan kaldırarak sadece sayfanın açılması için gereken bağlantı adresini kullanıcılara temin ediyor. Üstelik bu işlem menüden herhangi bir müdahale olmadan yapılıyor. Yeni sürümün en önemli özelliklerinden biri de kötü içerikli reklamlar engellenebiliyor.