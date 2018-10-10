Google Pixel 3 ve XL telefonlar tanıtıldı! İşte fiyatları...

Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL yeni akıllı telefonları yine tüm dünyada ses getirdi. Dev bir lansmanla tanıtılan Google telefon modelleri Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL, akıllı telefon sektöründeki önde gelen modellere meydan okur türden. İşte Google tarafından üretilen akıllı telefonların gelişmiş özellikleri, görselleri ve satış fiyatlarının duyurulduğu lansmandan akılda kalanlar...

Google Pixel 3 ve Google Pixel XL özelliklerine geçmeden önce baştan bir fiyatını duyurmakta fayda var. Zira Dünya devi teknoloji firmalarının amiral gemileri ile yarışan Pixel 3 ve Pixel 3 XL fiyatları ile de onlarla yarışıyor diyebiliriz. 799 dolardan satışa sunulacak olan Google Pixel 3 ile 899 dolardan satışa sunulacak olan Pixel XL, oldukça cep yakacağa benziyor. Bundan sonra özellikleriyle ilgilenmeye devam ediyorsanız hadi o zaman devam...

Google Pixel 3 ve Pixel XL cihazlarının her ikisinin de arka kamerası 12.2 Megapixel çözünürlükte ve 28 mm geniş açılı f/1.8 diyaframa sahip. Google tarafından en iyi kameraya sahip telefonlar olarak lanse edilen Pixel 3 ve Pixel 3 XL Dual Pixel PDAF odaklama teknolojisine sahip ve OIS ve çift LED flaş ile güçlendiriliyor. Her iki modelin ön kamerası ise 8 Megapixel.

Pixel 3 serisi 5.5 inç 1080x2160 piksel, Pixel 3 XL serisi ise 6.3 inç 1440x2960 piksel büyüklüğünde bir ekran sunarken, her iki cihaz da Corning Gorilla Glass 5, P-OLED olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan iki model de 4 GB RAM ile 64/128 GB depolama alanı seçenekleriyle ve Android 9.0 ile geliyor.

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL boyutlarına gelince, ilk model 145.6 x 68.2 x 7.9 mm ölçülerinde ve 148 gram, Google Pixel 3 XL boyutları ise 158 x 76.7 x 7.9 mm ve ağırlığı 184 gram. Bakalım Türkiye satış fiyatları ve satış rakamları ne olacak?