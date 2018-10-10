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Google Pixel 3 ve XL telefonlar tanıtıldı! İşte fiyatları...

Dünyanın teknoloji devlerinden Google milyonlarca teknoloji severin büyük bir merakla beklediği yeni telefonlarını yapılan lansmanla dünyaya duyurdu. Büyük heyecan yaratan lansmanda Google telefonlara ait görüntüler, özellikleri ve fiyatları açıklandı. İşte Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL özellikleri ve fiyatları...

Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL yeni akıllı telefonları yine tüm dünyada ses getirdi. Dev bir lansmanla tanıtılan Google telefon modelleri Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL, akıllı telefon sektöründeki önde gelen modellere meydan okur türden. İşte Google tarafından üretilen akıllı telefonların gelişmiş özellikleri, görselleri ve satış fiyatlarının duyurulduğu lansmandan akılda kalanlar...

Google Pixel 3 ve Google Pixel XL özelliklerine geçmeden önce baştan bir fiyatını duyurmakta fayda var. Zira Dünya devi teknoloji firmalarının amiral gemileri ile yarışan Pixel 3 ve Pixel 3 XL fiyatları ile de onlarla yarışıyor diyebiliriz. 799 dolardan satışa sunulacak olan Google Pixel 3 ile 899 dolardan satışa sunulacak olan Pixel XL, oldukça cep yakacağa benziyor. Bundan sonra özellikleriyle ilgilenmeye devam ediyorsanız hadi o zaman devam...

Google Pixel 3 ve Pixel XL cihazlarının her ikisinin de arka kamerası 12.2 Megapixel çözünürlükte ve 28 mm geniş açılı f/1.8 diyaframa sahip. Google tarafından en iyi kameraya sahip telefonlar olarak lanse edilen Pixel 3 ve Pixel 3 XL Dual Pixel PDAF odaklama teknolojisine sahip ve OIS ve çift LED flaş ile güçlendiriliyor. Her iki modelin ön kamerası ise 8 Megapixel.

Google Pixel 3 Pixel 3 XL

Pixel 3 serisi 5.5 inç 1080x2160 piksel, Pixel 3 XL serisi ise 6.3 inç 1440x2960 piksel büyüklüğünde bir ekran sunarken, her iki cihaz da Corning Gorilla Glass 5, P-OLED olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan iki model de 4 GB RAM ile 64/128 GB depolama alanı seçenekleriyle ve Android 9.0 ile geliyor.

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL boyutlarına gelince, ilk model 145.6 x 68.2 x 7.9 mm ölçülerinde ve 148 gram, Google Pixel 3 XL boyutları ise 158 x 76.7 x 7.9 mm ve ağırlığı 184 gram. Bakalım Türkiye satış fiyatları ve satış rakamları ne olacak?

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