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Görenler hayrete düştü! Muğla’da erik ağacı meyve verdi

Muğla’ya bağlı Seydikemer ilçesinde çiçek açan erik ağacı Kasım ayının sonunda meyve verdi. Ağacın meyve verdiğini görenler hayrete düştü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muğla’da dereceler 20’yi gösteriyor. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama servisinin bahçesindeki erik ağacı kasım sonunda meyve verdi. Ağaçta meyve olduğunu gören bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla eriğin fotoğrafını çekerken, ilk kez erik ağacının meyve veridini söylediler. 

İşletme sahibi Adem Sağır, bu durumla İlk kez karşılaştıklarını kentte normal şartlarda Aralık'ta havanın soğuk olduğunu ancak bu yıl normalin dışında bir sıcaklık olmasından dolayı ağacın erken meyve verdiğini düşündüklerini ifade etti.

 

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