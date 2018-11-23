Göz altı morlukları için sihirli iğne tedavisi

Göz atlı morlukları kişileri oldukça rahatsız eden bir görüntü oluşturduğu için genellikle kozmetik malzemelerle kapatılmaya çalışılır. Göz üstünde de oluşabilen morluklar için Uzman Estetisyen Neslim Güngen ise sihirli iğneleri öneriyor. Güngen, göz altı morlukları ve göz üstü morlukları tedavisi için sihirli iğnelerin kullanımı hakkında bilgi verdi.

Brezilya'dan getirilen ve göz altı ve göz üstü morluk giderici bir işlem olan sihirli iğneler, koyu renk halkların görünümü yok denecek kadar azaltabilen tek yöntem olarak belirtilirken, kalıcılığının 10-14 yıl arası olduğu ifade ediliyor. Cilt tipine göre seçilen pigmentlerle yapılan uygulamayla morluklar gideriliyor.

Göz altı morluklarının nedenleri

Hem kadınları hem de erkekleri rahatsız eden bir görüntü olarak karşımıza çıkan göz altı ve göz üstü morluklarının en zor çeşidi genetik faktörlerle oluşanlar. Bunun yanı sıra çevresel faktörler, alerjik rahatsızlıklar, aşırı tuz, alkol, sigara tüketimi de göz altı ve göz üstü morluklarına neden olabiliyor.

Sihirli iğneler uygulaması sonrasında 3 gün şişlik oluşabileceği belirtilirken, işlemin bir kaç saatte tamamlandığı ve hiçbir ekstra bakım gerektirmediği ifade ediliyor.