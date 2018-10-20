Göz sağlığını etkileyen “O” salgına dikkat!

Uzmanlar tarafından özelikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan göz ve sonumun sistemini etkilemekte olan bu enjeksiyonun, gözlerde sulanma yanma ve batmaya sebep olduğunu hızla yayılarak vücudu etkisi altına aldığını ifade ediyor.

Göz enfeksiyonlarının yakın temasta olunan kişilere kolaylıkla geçebileceğini ifade eden uzmanlar, bu enfeksiyonun her bünyede aynı etkiyi göstermediğini aktardı. Öte yandan gözlerde kızarıklıkla başlayan bu süreç tedavi edilmez ise tüm vücuda yayılarak yüksek ateş, boğaz ağrısı, karın sancısı gibi etkilere yol açarak ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.