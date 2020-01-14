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Gribin şifası tavuk suyu çorbada bulundu!

Soğuk havalarla birlikte artan grip vakalarının önüne geçebilmek adına yapılan çalışmalara Almanlar son noktayı koydu. Araştırmalara göre hastalık döneminde düzenli olarak tavuk suyu çorba tüketen kişiler gribi 1-2 gün daha erken atlatıyor.

Kış aylarında hayatı olumsuz etkileyen hastalıkların arasında ön sırada yer alan grip, 38 dereceyi aşan ateşi ateşin yanı sıra, burun akıntısı, öksürük, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlerle kendini göstermekte. Son dönemde gribin bir çeşidi olarak karşımıza çıkan İnfluenza virüsü oldukça bulaşıcı bir virüs olmasına karşın ilk aşamasında antibiyotiksiz de tedavi edilebilen yapıdadır.

Hastalık süresince bol miktarda vitamin alınması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, bol miktarda da alınca portakal ve türevlerinin bu ihtiyacı karşılamadığını, ilaç takviyesinden çok daha önemli bir besinle bu ihtiyacın karşılanabileceğini aktarıyor. Almanlar bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma gösteriyor ki tavuk suyu çorba ile yüzde 30 yüzde 40 gribi olan kişilerin iyileşme sürecini 1 ile 2 gün kısaltıyor.

Öte yandan virüsü bedeninizden uzaklaştırmak için bol sıvı alımı, sık sık el yıkama, burun temizliği ve iyi beslemede büyük önem kazanıyor. Öte yandan gripten koruna bilmek adına da 60 yaş üstü bütün erişkinler ve obezler, emziren anneler grip aşısı muhakkak olmalıdır.

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