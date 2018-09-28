Grip nedeniyle meydana gelen ölümlerde korkutan rakamlar

Bulaşıcı bir hastalık olarak karşımıza çıkan, vücutta kas ağrısı, ateş, öksürük ve burun akıntısı şeklinde kendini gösteren grip, son yıllarda ölümle sonuçlanan vakalara dönüştü. Geçtiğimiz günlerde Amerika’da faaliyet gösteren hastalık kontrol ve önleme merkezi başkanı tarafından 2017 yılı kış sezonunda grip nedeni ile hayatını kaybedenlerin rakamları açıklandı.

Dr. Redfield tarafından yapılan açıklamaya göre, geride bıraktığımız kış döneminde grip salgını neticesinde 80 bin kişi yaşamını kaybetti. Korkutan bu rakamların önüne geçebilmek için daha çok kişinin grip aşısı yaptırması gerektiğini belirten Redfield, son 40 yılın en büyük kaybının yaşandığını ifade etti.