Gripten korunmak için neler yapılmalı?

Hapşırık, burun, geniz akıntısı, halsizlik ve zaman zaman ateş gibi belirtilerle ortaya çıkarak, yaşam kalitesini düşüren gripten korunmanın en etkili yollarından biri olan aşı için en uygun zaman ekim-kasım aylarıdır. Yumurta alerjisi olanlar dışında herkes grip aşısı yaptırabilmektedir.

Öte yandan hem öksürük ile havadan hem de yüzeylerde uzun süre yaşayabildiği için ellerden bulaşabildiği bilinen gripten korunmak için, grip teşhisi konulmuş kişilerle mesafeli olunmalı öpüşüp tokalaşılmamalıdır.

Gripte bol su içilmeli, oda sık sık havalandırılmalı, sigara içilmemelidir. Doğru beslenme hastalık sürecini hızlı ve kolay bir şekilde atlatabilmeniz için önemli rol oynamaktadır. Ayrıca gelişi güzel ilaç alınmamalı, kullanılan ilaçların yan etkilerinin de bulunacağı göz önünde bulundurularak, doğru tedavi için bir hekime başvurulmalıdır.