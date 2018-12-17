Gümüşhane’de korkunç kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı

Alınan bilgilere göre, Gümüşhane’ye bağlı Kürtün ilçesinde bulunan Söğüteli’de ikamet eden 71 yaşındaki Aydın çifti, Mehmet Ali Aydın yönetimindeki 29 AR 137 plakalı araçla cenazeden evlerine dönerken kaza geçirdi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkan araç “Mursal altı” adı verilen bölgede 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçenlerin kazayı fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Mehmet Ali Aydın ve eşi 65 yaşındaki eş Hamdiye Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybederken cenazeleri yaklaşık 5 saat süren çalışmaları sonucunda bulundukları noktadan sedyeye konularak halatla çekilip çıkarıldı ve Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.