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Hababam sınıfı yasta! Tayfun Akalın hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli eserlerinden Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler filmleriyle yıldızı parlayan Tayfun Akalın hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın duayen isimleriyle çalışan, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz isimlerinden biri olan Tayfun Akalın’dan acı haber geldi. Alınan bilgilere göre bir süredir huzurevinde yaşamına devam etmekte olan başarılı oyuncu Tayfun Akalın, geçtiğimiz ay talihsiz bir kaza yaşayarak dengesini kaybedip merdivenlerden düşmüş ve beyin kanaması geçirmişti.

Yaklaşık bir aydır Ümraniye Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Tayfun Akalın, gelişen komplikasyonlar sonrasında hayatını kaybetti. Akalın’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.

 

 

 

 

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