Farkonda
Farkonda
» 
 

Halkbank'tan Esnaf Kredisi desteği

Halkbank 2019'un ilk 3 ayında 10 milyar lira, tamamında ise 22 milyar lira Esnaf Kredisi desteği verecek.

Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında 2019 yılı için esnaf ve sanatkarlara 22 milyar lira destek vereceğini açıkladı. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, esnaf ve sanatkarlara uygun koşullarda kredi sağlayacaklarını ifade etti.

İşletmelerin finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacaklarını kaydeden Arslan, 2019 yılında özel olarak geliştirdikleri Esnaf Kredi Programı ile 350 bin esnafa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Arslan "Bugün sayıları 1000’e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.” dedi.

İşletme ve yatırım kredisi ile esnaf ve sanatkarlara 2019 yılı içinde toplam 22 milyar TL kredi kullandırılacak. Şubelere kredi plasman tahsislerinin yapıldığı, esnaf kredisi kullanımının ise 9 Ocak itibariyle başlatılacağı bildirildi. Yılın ilk 3 ayında kredi geri dönüşlerinde yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 10 milyar TL'lik kısmı, kalanı da diğer aylarda kullandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mevcut uygulamadaki faiz desteği de devam edecek.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
EKONOMİ Haberleri
Halkbank'tan Esnaf Kredisi desteği

Halkbank'tan Esnaf Kredisi desteği
Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli zamları belli oldu

Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli zamları belli oldu
Son Dakika! Asgari ücret belli oldu!

Son Dakika! Asgari ücret belli oldu!
İmar Barışı başvurularının son günü 31 Aralık!

İmar Barışı başvurularının son günü 31 Aralık!
Hamsi fiyatında ucuzluk bitiyor: "Avcılık değil katliam"

Hamsi fiyatında ucuzluk bitiyor: "Avcılık değil katliam"
Konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası'nda yüzde 1'in altında!

Konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası'nda yüzde 1'in altında!
500'lük Euro tedavülden kaldırılıyor

500'lük Euro tedavülden kaldırılıyor
Serbest piyasada 7 Aralık ekonomi verileri

Serbest piyasada 7 Aralık ekonomi verileri
Emekliye zam 2019 rakamları netleşiyor! İşte SSK ve Bağ-Kur emekli zamları

Emekliye zam 2019 rakamları netleşiyor! İşte SSK ve Bağ-Kur emekli zamları
Zeytinyağı fiyatı düşünce fırsatçılar depoları doldurdu

Zeytinyağı fiyatı düşünce fırsatçılar depoları doldurdu
Serbest piyasada altın dolar euro fiyatları - 5 Aralık 2018

Serbest piyasada altın dolar euro fiyatları - 5 Aralık 2018
En çok göç veren 5. şehir Giresun

En çok göç veren 5. şehir Giresun

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Son Dakika! Asgari ücret belli oldu!
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz