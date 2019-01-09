Halkbank'tan Esnaf Kredisi desteği

Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında 2019 yılı için esnaf ve sanatkarlara 22 milyar lira destek vereceğini açıkladı. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, esnaf ve sanatkarlara uygun koşullarda kredi sağlayacaklarını ifade etti.

İşletmelerin finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacaklarını kaydeden Arslan, 2019 yılında özel olarak geliştirdikleri Esnaf Kredi Programı ile 350 bin esnafa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Arslan "Bugün sayıları 1000’e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.” dedi.

İşletme ve yatırım kredisi ile esnaf ve sanatkarlara 2019 yılı içinde toplam 22 milyar TL kredi kullandırılacak. Şubelere kredi plasman tahsislerinin yapıldığı, esnaf kredisi kullanımının ise 9 Ocak itibariyle başlatılacağı bildirildi. Yılın ilk 3 ayında kredi geri dönüşlerinde yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 10 milyar TL'lik kısmı, kalanı da diğer aylarda kullandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mevcut uygulamadaki faiz desteği de devam edecek.