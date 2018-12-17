Hamsi fiyatında ucuzluk bitiyor: "Avcılık değil katliam"

Karadeniz'de ucuz hamside sona yaklaşılıyor. 10-15 gün içinde hamsi fiyatı 15-20 liraya kadar çıkabilir. Giresun Pirariz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan şu an çok bulunan ve ucuz olan hamsinin bol bol tüketilmesini tavsiye etti.

Ordu'dan başlayarak Giresun ve Trabzon kıyılarına kadar kıyı yolculuğuna devam eden hamsinin karşı kıyı ve Gürcistan'a geçeceğini kaydeden Arslan, hamsi avcılığının 10-15 gün sonra azalacağını belirtti. Önceki hamsilerin Marmara'da avlandığını ifade eden Arslan, "Vatandaşımız onun için elini hızlı tutsun Karadeniz hamsisi yemek için. Fiyatlarda şu an makul bazı yerlerde kilosu 5 liradan satıldığını biliyoruz bu fırsat kaçmaz vatandaş bol bol tüketsin çünkü 10-15 gün sonra bu hamsi 15-20 lira civarına kadar çıkabilir” şeklinde konuştu.

"HAMSİ KATLİAMI YAPILIYOR"

Hamdi Arslan, avlanan hamsilerin büyük bölümünün balık unu fabrikalarına gittiğini belirterek, çok aşırı avcılık yapılmasını katliam olarak yorumladı. Bir teknenin 5 bin kasa hamsi aldığını ifade eden Arslan 2000-3000 ton civarında hamisinin kuruma verildiğini, 200 tekne ile hamsi avcılığının akıllara zarar bir katliam olduğunu kaydetti. Arslan "Bu balıkta böylece biter bir süre sonra karşı yıkıya, Gürcistan’a geçer sonrada vatandaş burada oralardan gelen hamsiyi tüketmeye başlar. Bu işe biran önce bir çare bulunması gerekir.” dedi.