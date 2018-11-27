Hamsi fiyatlarındaki düşüş vatandaşın yüzünü güldürdü

Karadeniz’de hamsi sezonunun başlamasıyla balıkçıların güzü gülmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 25 TL’den satışa sunulan hamsinin kilogram fiyatı 5 TL’ye seviyelerine düştü.Hamsi severler fiyatın düşmesiyle balıkçı tezgahlarına koştu.

Karadeniz'in incisi hamsinin tezgahlardaki satış fiyatı 5 -15 TL aralığında değişiklik gösterse de vatandaşlar bu durumdan oldukça memnun. Kış aylarının vazgeçilmez besinları arasında yer alan hamsiyi uzun bir zamanın ardından ilk kez 5 TL’ye aldıklarını belirten vatandaşlar sezonun böyle geçmesi dileğinde bulunurken balıkçılarda hamsinin ara ara bol çıktığını aktardı.

Vatandaşlarda hamsinin kilosunu 5 TL’den almanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtirken, sezonun bol geçmesi dileğinde bulundular.