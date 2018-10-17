Hangi balıklarda civa var? Denizlerimizdeki balıklarda cıva var mı?

Haftada 2 kere tüketilmesi önerilen balığın faydaları elbette saymakla bitmiyor. Ancak balıkta cıva miktarı ile ilgili de bilinmesi gereken bazı gerçekler var. İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İlkay Gök, denizlerimizdeki balıklarda bulunan cıva miktarı ve güvenli olup olmadığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Kısa ömürlü ve küçük balıkların, çiftlik balıklarının, tatlı su balıklarının barındırdığı cıva miktarının düşük olduğunu ifade eden Gök, denizlerimizdeki hamsi, sardalya, istavrit gibi balıklardaki cıvanın oldukça düşük hatta yok denilebilecek kadar az olduğunu ifade etti. Bazı orta boy balıklar olan dil balığı, barbun, tekir, palamut ve uskumru gibi balıklarda da cıva miktarının düşük olduğunu ifade eden Gök, haftada iki öğün düşük miktarda cıva içeren balık tüketiminin sağlık açısından risk oluşturmadığını kaydetti.

ZARARLI BALIKLAR NELER?

İçerisinde yüksek miktarda cıva içeren balıklar insan sağlığı açısından zararlı balıklardır. Bunlar arasında köpek balığı, balina, iri uskumru, kılıç balığı, iri ton balığı sayılabilir. Ancak yapılan araştırmalarda konserve ton balıklarının, taze ton balıklarına göre daha düşük miktarda cıva içerdiğini ortaya koymuştur. Her ne kadar konserve ton balıkları küçük boyutlardaki ton balıklarından hazırlansa da cıva içerdiği için tüketimine dikkat edilmesi gerekmekte. Gök, konserve ton balığı tüketirken cıva oranının açıklanmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

YÜKSEK SEVİYEDE CIVA HERKES İÇİN ZARARLI

Daha çok hamileler, 6 yaş altı çocuklar, böbrek hastaları, metallere karşı bağışıklık sistemlerinde hassasiyet taşıyanlar daha fazla risk altında olsa da, yüksek seviyede cıva herkese zararlı. Sağlıklı yetişkinlerde haftada bir bu tür balıkların tüketilmesinin vücuttaki cıva miktarını değiştirmeyeceği belirtilse de birden fazla tüketim olduğunda sonraki birkaç hafta boyunca tüketilmemesi gerekmektedir. Böylece cıva oranı dengelenebilir. Cıva zamanla vücuttan atılsa da sık sık cıva içeren balıkla beslenmek vücutta birikmesine neden olabilir.

Doğal olarak çevremizde var olan cıva bir metaldir ve havada bile kirlenme ve atıklar nedeniyle binlerce ton cıva mevcuttur. Bakteriler ve organik yollarda metil cıva formuna dönüştürülebilen cıva bu şekilde zehirli bir hale gelir. İnsan vücudunda kritik cıva miktarı 0.5-1 ppm (mg/kg) olarak belirlenmiştir.