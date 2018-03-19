Hasan Celal Güzel vefat etti

Devlet bakanlığı, Başbakanlık Müsteşarlığı gibi görevlerde bulunan Hasan Celal Güzel, Denizli'de kalmakta olduğu bir termal otelde rahatsızlanınca acilen hastaneye kaldırılmış, ardından da Ankara'da Güven Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve daha önce akciğer enfeksiyonu geçirmiş olan Güzel, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olan Hasan Celal Güzel, devletin çeşitli kademelerinde görev almış ve 1986 yılındaki ara seçimlerde Anavatan Partisi'nden Gaziantep milletvekili seçilmişti. Turgut Özal hükümeti döneminde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü görevlerini üstlenen Güzel, 1987'de yeniden seçilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

1992 yılında Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) kuran ve Genel Başkan seçilen Hasan Celal Güzel, 1994 sonunda Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi kurarak Yeni Türkiye isimli akademik dergiyi yayınlamaya başlamış, 2015 sonuna kadar ise 7000'den fazla akademik makale ile 68 bin sayfalık külliyata imza atmıştı.