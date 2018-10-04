Hastanelerle ilgili kan donduran iddia!

Yurt dışında bir gazetede servis edilen habere göre, Kanada’da faaliyet gösteren bir hastanede araştırmacılar tarafından 3 hafta süreyle önemli bir inceleme yapıldı. Hastanenin plastik cerrahi bölümünde yapılan deneyde, yatak aralarında bulunan perdeler yıkanarak 8 tanesi hastaların yattığı, 2 tanesi de hastaların bulunmadığı bölüme asıldı. Bu perdelerden 3 hafta süreyle örnekler alınarak incelemeye gönderildi.

Elde edilen sonuçlara göre aradan 3 gün geçmiş olmasına karşın hastaların bulunduğu odadaki perdelerde mikrop üremesi gözlemlenmeye başlandı. 14. Güne gelindiğinde ise MRSA'ya rastlandığı tespit edildi. Hasta olmayan odalardaki perdeler ise 3 hafta süreyle temiz kaldı. Bu nedenle uzmanlar hastanelerde bulunan perdelerin en fazla 2 hafta süreyle yıkanması gerektiğini aktardı.