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Hastanelerle ilgili kan donduran iddia!

Araştırmacılar hastanelerde yaptıkları araştırma sonucunu açıklayınca hastalar dehşete düştü. Sağlığa kavuşmak için başvurulan hastaneler mikrop mu saçıyor? Ayrıntılar haberimizde…

Yurt dışında bir gazetede servis edilen habere göre, Kanada’da faaliyet gösteren bir hastanede araştırmacılar tarafından 3 hafta süreyle önemli bir inceleme yapıldı. Hastanenin plastik cerrahi bölümünde yapılan deneyde, yatak aralarında bulunan perdeler yıkanarak 8 tanesi hastaların yattığı, 2 tanesi de hastaların bulunmadığı bölüme asıldı. Bu perdelerden 3 hafta süreyle örnekler alınarak incelemeye gönderildi.

Elde edilen sonuçlara göre aradan 3 gün geçmiş olmasına karşın hastaların bulunduğu odadaki perdelerde mikrop üremesi gözlemlenmeye başlandı. 14. Güne gelindiğinde ise MRSA'ya rastlandığı tespit edildi. Hasta olmayan odalardaki perdeler ise 3 hafta süreyle temiz kaldı. Bu nedenle uzmanlar hastanelerde bulunan perdelerin en fazla 2 hafta süreyle yıkanması gerektiğini aktardı.

 

 

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