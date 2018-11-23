Hatay'da kadın cinayeti: Pompalı tüfekle öldürdü

Hatay Kırıkhan'da yaşanan olayda alınan bilgilere göre Çetin D. isimli şahıs kendisinden boşanmak isteyen eşi ile tartışmaya başladı.

İddiaya göre Delibekirli Mahallesi'nde yaşanan olayda 28 yaşındaki Çetin D. birlikte yaşadıkları eve geldiğinde başlayan tartışma gittikçe büyüdü.

Büyüyen tartışma sonrasında Çetin D. 20 yaşındaki eşi Emine D.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Yaşanan olayın ardından 3 çocuklu ailenin komşuları durumu polise ihbar etti. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde Emine D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri geldiğinde eşini öldüren Çetin D.'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Kocası tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç anne Emine D.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Çiftin 3 çocuğundan birisinin kanser tedavisi gördüğü ifade edildi.