Hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece artacak!

Soğuk havanınn etkilerinin hissedildiği şu günlerde yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesinin batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlı bir hava olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece yükseleceği, diğer bölgelerde ise ısı değişimi olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eserken, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zaman zaman şiddetini saatte 40-60 km/saate çıkarması bekleniyor.



Günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise Ankara'da 7-15, İstanbul'da 12-18, İzmir'de 12-18, Adana'da 11-20, Bursa'da 9-18 şeklinde olacak.