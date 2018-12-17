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Hidrosefali hastası küçük Mehmet için 20 bin lira yardım bekleniyor

Doğuştan beyninde su toplanması nedeniyle bazı yetilerini kaybeden küçük Mehmet'in ailesi ameliyat için yardım bekliyor.

Doğuştan hidrosefali hastalığı bulunan ve bu nedenle beyninde su toplanan 6 yaşındaki Mehmet, yürüme, konuşma ve duyma yetilerini kaybetti. Sağlığına kavuşması için 20 bin liralık bir ameliyat olması gereken Mehmet için ailesi yardım bekliyor.

Doktorların ameliyat sonrasında çocuklarının yürüyebileceğini ve konuşabileceğini söylediklerini belirten aile, ameliyatı maddi nedenlerle yaptıramadıklarını belirtiyor. Bursa Osmangazi'da yaşamakta olan Yusuf ve Hasibe Salık çifti, hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getiriyor.

Kafatasında su toplanması nedeniyle başı sürekli büyüyen ve hayati tehlike oluşturan hidrosefali hastası küçük Mehmet'in ağabeyi Mustafa da ağır engelli. 3 kardeşten ortancaları Muhammet ise sağlıklı ve ilkokula gidiyor. Doktorlarla görüşmeleri neticesinde ameliyat sonrası sağlığına kavuşabileceğini öğrendikleri için sevindiklerini belirten aile, maddi imkansızlıkları nedeniyle bunu yaptıramadıkları için üzüntü yaşadıklarını dile getiriyor.

"Gözümüzün önünde eriyerek ölmesini istemiyoruz" 
Ameliyat için hayırseverlerden yardım isteyen Salık, şöyle konuştu: "Oğlum Mehmet’in gözümüzün önünde eriyerek ölmesini istemiyoruz. Tüm Bursa iş adamlarına, Türkiye’deki bütün insanlara sesleniyorum, yalvarıyorum, yakarıyorum, ne olur Mehmet’imize sahip çıkalım. Benim yavruma yardım edin, yavrumu kurtaralım."

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