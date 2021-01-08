Hırdavat satışı online mağazalarda revaçta

Teknik malzeme, hırdavat ihtiyaçları hemen herkesin hayatında önemli bir yere sahip. Evimiz, ofisimiz, bahçemizden tutun da işimizin bir parçası olan teknik malzemelere güvenli ve kaliteli markalarla sahip olmak için araştırmalarınızı iyi yapmanız gerekiyor. Hırdavat satışı yapan firmalar arasında tüketiciyi gözeten fiyat politikası ve üstün hizmet anlayışıyla bizlere Ostim’de hizmet veren Başak Hırdavat teknik malzeme ihtiyaçlarınızı alanında lider markalarla uygun fiyat ve üstün kaliteli hizmet anlayışıyla karşılıyor. 1975’ten bugüne ticaret hayatında sürekli kendini geliştirerek devam eden Başak Hırdavat, sektöründe güçlü markaların bayiliği yanı sıra öncü markaların ithalatını da yapıyor.

3Keego markasının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Başak Hırdavat matkap çeşitleri, matkap uçları, delme uçları, matkap aksesuarları ile freze ve testere çeşitlerini basakhirdavat.com üzerinden sizlere sunmaktadır. Trafimet markasının ise Bölgesel distribütörlüğünü yürüten ve reyonlarında alüminyum kaynak telleri, paslanmaz kaynak telleri, hırdavat ve kaynak malzemeleri ve kimyasalları ile plazma torc ve sarf malzemelerini sunan Başak Hırdavat online satış sitesi basakhirdavat.com üzerinden en avantajlı fiyatları müşterilerine sunar.

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