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HIV tanısı konulan kişilerdeki kan donduran artış!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10 ülke baz alınarak yapılan araştırmaların sonucu gösteriyor ki HIV pozitif virüsü taşıyan kişilerin yüzde 60'ından fazlası bundan habersiz. Ayrıca rapora göre Türkiye'de son 10 yılda HIV teşhisi koyulanların sayısı 10 kat artış gösterdi.

Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'ye komşu olan ülkelerinde de HIV tanısı konan kişi sayısı yükselen bir ivme gösteriyor. Bu nedenle Türkiye’de HIV virüsü konusunda büyük risk altında.

Bağışıklık sisteminin çökmesi ile gün yüzüne çıkan hastalıkta erken tanı birçok hastalıkta olduğu gibi büyük önem arz ediyor. Ancak bu konuda yeterli bilgilendirmelerin yetersiz kaldığı Türkiye'de HIV pozitif virüsü taşıyan kişilerin yarısı geç dönemde, yüzde 30 kadarı da çok ileri evrede hastalıklarının farkına varıyor.

HIV virüsünü sebebiyle vücudun maruz kaldığı bir hastalık olan AIDS, bağışıklık sistemi yetmezliğine neden olmakta. Özellikle cinsel yolla bulaşan virüs bun yanı sıra kan transferi, damar yolu enjeksiyonları ya da anneden bebeğe bulaşarak yayılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından elde edilen son veriler gösteriyorki Türkiye'de 1985'ten 2018 yılına kadar bildirilen HIV pozitif vaka sayısı 17 bin 884. Öte yandan 2017'de 2 bin 757 kişi HIV pozitife yakalanırken bu sayı son 10 yılda 10 kat arttı.

 

 

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