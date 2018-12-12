Huawei CFO'su Vancou, 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest

Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) ve şirketin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Ming Vancou serbest bırakıldı. Vancou, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınmıştı.

ABD'nin resmi iade talebi neticesinde davanın ABD'de görüleceği beklenirken, Kanadalı hakim William Ehrcke, Ming Vancou'yu 10 milyon Kanada Doları kefaletle serbest bıraktı. Kefalet şartlarında mahkemeye 7 milyon nakit, 3 milyon gayrimenkul olmak üzere 10 milyon Kanada doları teminat sunulması ve Vancouver şehrindeki evinde ikamet etmesi yer alıyor.

Huawei'nin CFO'su Ming Vancou, belirlenen bölge dışına çıkamayacağı gibi GPS alıcısını ayak bileğinde taşıyacak ve sürekli izlenecek. Vancou 1 Aralık'tan beri Washington'un talebi üzerine bir hapishanede tutulmaktaydı.