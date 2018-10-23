Huawei Mate 20 lite mavi rengi ile iddialı!

Pazar payı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan Huawei, serinin ilk ürünü olan Mate 20 lite ile gündemde. Kullanıcılarının beğenisine sunduğu yeni akıllı telefonunda Huawei orta segmentte maksimum şıklık hedeflemiş gibi görünüyor. Performans olarak da segmentindeki modellere fark attığı belirtilen Huawei Mate 20 lite, özellikle yapay zeka destekli kamerasıyla ilgi çekeceğe benziyor.

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Fotoğraf ve video çekimi artık akıllı telefonlar için büyük bir rekabet alanı. 4 adet arka ve çift ön kamerasıyla dikkat çeken Huawei Mate 20 lite, daha akıllı bir çekim deneyimi sunuyor. Ön kamerası fiziksel sahne algılamayı destekliyor, 200'ün üzerinde senaryoyu tanıtabilen yapay zekadan yararlanan arka kamerası ile de rakiplerinden ayrılıyor.

Huawei Mate 20 lite aynı zamanda cinsiyet ve cildi otomatik olarak tanımlıyor, güzelleştirme algoritması ile sahne loş ışıklarında ya da aydınlatma olmasa da özeçekimleri ayrıntıları ile gösterebiliyor. Huawei Mate 20 lite fiyatı ise 3.799 TL.