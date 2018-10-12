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Huawei Mate 20 Pro fiyatı sızdı! Özellikleri neler?

Londra'da 16 Ekim'de tanıtımı gerçekleştirilecek olan Huawei Mate 20 Pro özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. İşte merakla beklenen Mate 20 Pro hakkında sızdırılanlar...

Her telefon lansmanı öncesi olduğu gibi Huawei Mate 20 Pro için de tanıtım öncesi sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son alınan duyumlara göre İngiltere'de tanıtımı gerçekleştirilecek olan Huawei Mate 20 Pro fiyatı 899 Sterlin olacak. Bu fiyat 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı model için geçerli olurken, telefonun 8GB RAM ve 256 ya da 512 GB dahili hafızalı versiyonları da bulunacak. Paylaşılan önemli detaylar arasında Mate 20 Pro'nun bazı özellikleri de yer alıyor.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri arasında dikkat çeken detaylardan birisi de 6.9 inçlik AMOLED ekranı. Kirin 980'den gücünü alacak olan yeni Huawei telefon modeli, 1440x3120 çözünürlükte ekrana sahip olacak. Mate 20 Pro'nun ön kamerası ise en dikkat çekici özellikler arasında. Zira ön kamera 24 Megapiksel ve 3D yüz algılama teknolojisi ile gelecek. Ayrıca 40MP'lik ana kamera, 20 MP telefoto ve 8 MP geniş açılı olmak üzere 3 arka kameraya da sahip olacak olan Mate 20 Pro 40W hızlı şarj ile kullanıcılara sunulacak.

189 gram ağırlığa sahip olacağı belirtilen Mate 20 Pro'nun kalınlığı ise 8.6 mm olacak. Kirin 980 ile gelecek olan modelin Android 9.0 Pie güncellemesi ile çıkacağı da sızıntılar arasında yer alıyor.

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