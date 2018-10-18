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Huawei Mate 20 Pro'nun inanılmaz özelliği! 3D modelleme ve video montaj

Siz hala tonla para verip aldığınız cihazlarda 3 boyutlu modelleme yapadurun, Huawei Mate 20 Pro anlık 3D modelleme ve hızlı montaj özellikleri ile bütün ilgiyi üzerinde toplamayı başardı. İşte teknolojinin geldiği noktaları gözler önüne seren Huawei Mate 20 Pro özellikleri...

Yeni tanıtımı yapılan Huawei Mate 20 Pro akıllı telefon algısını oldukça farklı bir boyuta geçirdi. Anlık 3 boyutlu modelleme ve hızlı video montaj imkanı sağlayan Huawei Mate 20 Pro, özellikleri ile artık sıradan kamera kıyaslamalarından uzak bir noktada kendine yepyeni bir alan oluşturdu. Akıllı telefon modeli Huawei Mate 20 Pro ile artık 3D modelleme yapılarak arttırılmış gerçeklik uygulamalarında kullanılabiliyor. Her ne kadar profesyonel bir 3 boyutlu modellemeden söz etmesek de bazı uygulamalar için kullanılabiliyor ve bu da diğer teknoloji devlerinin modelleme özelliğini ne kadar ileri götürebileceği konusunda belki de bir başlangıç noktası anlamına gelebilir.

Parmak izi okuyucusu, 3o saniyede hızlı şarj özelliği, hızlı yüz tanıma özelliği, üçlü kamerası ile göz dolduran özelliklere sahip Huawei Mate 20 Pro, 2.5 cm uzaklıktaki nesneleri bile net görüntüleyen lens yapısına sahip. Yapay zeka ile çekilen videolarda ton, doygunluk ve parlaklık otomatik ayarlanabilir durumda. Kasım ayında Türkiye'de olacak olan 6.53 inçlik ekrana sahip Huawei Mate 20 Avrupa fiyatı 799 Euro iken, 7.2 inç Mate 20 X 899 Euro, 6.39 inçlik Mate 20 Pro ise 1.49 Euro olarak dikkatleri çekiyor. Huawei Türkiye satış fiyatları ne olacak merakla beklenirken, Çinli şirket dikkat çekici bir şekilde fiyatlarını Euro bazında açıkladı.

Kirin 980, günlük yaşamda kullandığımız yapay zekâ uygulamalarını mükemmel bir şekilde destekliyor.

Ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamera, özellikle geniş alanlara, son derece detaylı ve göz alıcı kareler yaratmak için tasarlandı.

Kameranın benzersiz makro performansıyla kullanıcılar, 2,5 cm yakınlığa kadar mükemmel sonuçlara imza atabiliyor.

Yapay zekâ destekli video özellikleriyle herkesin sinematik filmler çekebilmesi mümkün olabilecek.

Sektöre öncülük edecek güçlü pil performansı, bir günden daha uzun süre aktif kullanıma imkân veriyor.

Sınıfının en iyisini sunan şarj teknolojisiyle cihazın dolumu çok kısa sürede gerçekleşiyor.

HUAWEI Mate 20 Pro, ters yönde şarj özelliğinin olmasının yanı sıra, bunu kablosuz olarak da yapabiliyor.

 

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