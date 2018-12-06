Huawei'nin sahibinin kızı Wanzhou Kanada'da tutuklandı

Kanada Adalet Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun 1 Aralık'ta tutuklandığını açıkladı. Washington'un İran'a yönelik yaptırımlarını delmekte suçlanan Wanzhou'nun ilk mahkemesi 7 Aralık Cuma günü olarak planlanıyor.
Kanada'da tutuklanan Wanzhou eğer ABD'ye iade edilirse New York eyaleti Doğu Bölgesi Mahkemesinde yargılanacak. ABD Adalet Bakanlığı, Huwei'ye İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açmıştı.
Çin ile sağlanan ateşkesin tutuklama haberi sonrasında riske girmesi piyasalara olumsuz yansırken, ABD vadeleri endekslerde düşüş sinyalleri veriyor.