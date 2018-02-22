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İdrar kaçırma sorununda tüketilmemesi gereken besinler nelerdir?

Birçok sağlık problemi neticesinde ortaya çıkan idrar kaçırma sorununda doğada hazır bulunan o besinlerin tüketilmesi tedavi sürecinde büyük önem arz ediyor. Ayrıntılar haberimizde…

Erkek nüfusa oranla kadınlarda daha çok görülen idrar kaçırma sorununun altında farklı sağlık problemleri görülmekte. Günlük hayatı da oldukça etkilemekte olan bu problem psikolojik ve bedenen yaşam kalitesini düşürmektedir.

Bu önemli sağlık sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulunan uzmanımız, fazla sıvı tüketiminin idrar kaçırmayı tetikleyeceğini ifade ederek sıvı tüketiminin dengeli olması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan birçok hastalık gibi bu sorunda da sigaranın tetikleyici olduğunu belirten uzmanımız, tüketilen gıdalarla da idrar kaçırma sorununun artış gösterebileceğini açıkladı. İşte o besinler.

Kahvaltılarımızın olmazsa olmazı domates, yapılan araştırmalara göre asidik bir besin olmasından dolayı mesaneyi tahriş etmektedir. Kahve ve çay ve çikolata içeriğindeki kafein dolayısı ile semptomların şiddetlenmesine yol açabilmektedir. Portakal, limon ve greyfurt aynı domates yüksek oranda sitrik asit içermektedir ve mesane kontrolünü zorlaştırır.

Gazlı içeceklerde bulunan fizz, normal şartlarda aşırı aktif olan mesane semptomlarını daha da şiddetlendirir. Baharatlı gıdalardan özellikle acı olanlar mesaneyi de rahatsız edebilmektedir. Tıpkı bu gıdalar gibi soğan tüketimi mesane problemlerine neden olabilmektedir.

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