İlk kez uyuşturucu deneyen liseli gencin feci ölümü

İstanbul Bakırköy'de yaşanan olayda liseli bir genç, arkadaşlarıyla birlikte olduğu sırada uyuşturucu denedi. Daha sonra eve gelen genç pencerede dengesini kaybederek aşağı düştü. Genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Serhat isimli liseli genç, ailesiyle yediği yemeğin ardından arkadaşlarıyla bir araya geldi. Buluştukları sırada arkadaşlarının kullandığı uyuşturucu maddeyi merak eden Serhat S. kendisi de ilk kez uyuşturucu denemek istedi. Ancak uyuşturucu sonrasında kendisini iyi hissetmedi ve oradan ayrılarak evine geldi.

Ataköy'de bulunan evlerine gelen genç liseli Serhat S., apartman girişinde ayakkabısız ve çorapsız haldeydi. Anne babasının neden bu durumda olduğunu sorması üzerine onlara uyuşturucu denediğini söyledi. Kendisini iyi hissetmeyen genci alan aile 10. katta bulunan evlerine çıktı. Uyuşturucu maddenin etkisi altındaki Serhat S., anne ve babasını kedisinin aşağı düştüğünü söyledi ve nasıl düştüğünü göstermek için pencereye yaklaştı. İddiaya göre bu sırada dengesini kaybeden genç liseli 10. kattan aşağı düştü.

Serhat S.'nin uyuşturucu maddeyi bir korsan taksiciden edindiği bilgisini alan polis ekipleri, taksiciyi yakaladı. Yakalanan taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi..