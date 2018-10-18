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İlk yerli elektrikli otomobil TM 480'in fiyatı ne olacak?

İstanbul'da bir fuarda görücüye çıkan ilk elektrikli yerli otomobil tasarımı ve fiyatıyla dikkatleri çekti. Yüzde 90'ı yerli ve milli olarak açıklanan otomobilin ilk görüntüleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Tasarımı ve yazılımı ile yüzde 90'ının yerli ve milli olduğu açıklanan ilk elektrikli otomobil İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda düzenlenen 3. Arge ve İnovasyon fuarında ortaya çıktı. İlk kez görüntülenen yerli elektrikli otomobil, işlemler yapıldığında kısa süre içinde satışa çıkarılacak. İlk yerli elektrikli otomobilin üreticisi GEN Otomobil Sanayi Ticaret A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Güzel yaptığı açıklamada otomobilin ilk kez görücüye çıktığını belirtti ve iç-dış tasarım, mekanik tasarım, şasi, kaporta ve motoru ile elektrikli donanımlarla tüm kontrol ünitelerinin yazılımlarının kendilerine ait olduğunu kaydetti.

İlk elektrikli yerli otomobilin özelliklerini açıklayan Güzel, otomobilin motor gücünü 150 kw, beygir gücü karşılığını ise 203 beygir olarak açıkladı. Tam 6.5 milyon dolar AR-GE harcamasının 5 yıl içinde yapıldığını belirten Güzel, 6 ay sonrasında seri üretime geçilebileceğini kaydetti. Güzel, sertifikasyon ve prosedür işlemleri nedeniyle bu sürenin 2-3 yılı bulabileceğini de vurguladı.

TM 480 isimli ilk elektrikli yerli otomobilin 400 kilometre menzili olduğunu belirten Dr. Gürsel Güzel, otomobilin 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcadığını kaydetti. Yerli elektrikli otomobilin fiyatı ise 200 bin TL olarak açıklandı.

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