İlköğretim öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 28 ölü

Hindistan'ın Karnataka eyaleti Mandya bölgesinde yaşanan kazada 28 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün ilköğretim öğrencilerini taşıdığı bildirildi.

Mandya bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada yolcu otobüsü su kanalına düştü. İçerisinde ilköğretim öğrencilerinin bulunduğu kaydedilen otobüsün su kanalına düşmesi sonucu 28 öğrenci hayatını kaybetti.

Yetkililer otobüsün kanala düşme sebebi olarak hız sınırının aşılmasını gösterirlerken, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.