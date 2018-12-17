İmar Barışı başvurularının son günü 31 Aralık!

İmara aykırı, ruhsatsız, ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan İmar Barışı'na başvurular devam ediyor. 31 Aralık 2018 son günü olan İmar Barışı düzenlemesi ile yapılara yasallık kazandırılması hedefleniyor.

Samsun'da "İmar Barışı" düzenlemesinin uygulanmaya başladığı günden bu yana Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların 53 bin 744'e ulaştığı belirtilirken, toplamda 126 milyon 529 bin 55 lira 33 kuruş kaynak elde edildiği bildirildi. Bu rakamlarla Samsun İmar Barışı başvuru sayısında Türkiye geneline göre 15. sırada yer aldı.