İngiliz şarkıcı Robbie Williams'tan Türk eşine unutulmaz hediye

Türk asıllı oyuncu Ayda Field ile 2010 yılından beri evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, eşine muhteşem bir hediye yaptırdı. 3 çocuğunun annesi Ayda Field için Kaliforniya'da bulunan malikanesinin içine Topkapı Sarayı'ndaki 'Valide Sultan Dairesi' benzeri bir daire inşa ettiren ünlü İngiliz şarkıcı Williams, üçüncü çocuğunu dünyaya getiren eşine böylece tarihi bir hediye vermiş oldu.

'Teodora', 'Charlton' ve 'Colette' adında üç çocukları bulunan ünlü çift 2010 yılında evlenmişti. 2015 yılında eşinin gördüğü ve hayran kaldığı 'Topkapı Sarayı'ndaki 'Valide Sultan Dairesi' geçtiğimiz ay dünyaya gelen üçüncü çocuklarının ardından eşine unutulmaz bir hediye vermek isteyen Robbie Williams'ı harekete geçirdi. Sultan III. Murat tarafından annesi Nurbanu Sultan için yaptırılan ve daha sonra Sultan III. Selim tarafından ikinci katı ekletilen 'Valide Sultan Dairesi' ünlü şarkıcı Williams'ın hediyesi ilham oldu. Kaliforniya Beverly Hills'te bulunan malikanesinin içine bu dairenin aynısından inşa etmek için görevlendirilen 12 kişilik ekibin 2 ay boyunca Topkapı Sarayı'nda incelemelerde bulunduğu belirtiliyor.

'Valide Sultan Dairesi'ni bir dergide gördüğü ve hayran kaldığı belirtilen Ayda Field için yapılan özel dairenin maliyeti ise 1 milyon dolar. Field'in aldığı hediye karşısında ise büyük mutluluk yaşadığı belirtiliyor.