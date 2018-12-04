İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kuğuları öldürüldü

Yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre İngiliz Kraliyet ailesine ait kraliçe Elizabeth'in yakın alaka gösterdiği anne, baba ve yavrudan oluşan kuğularu havalı tüfekle öldürüldü. Kuğuların "Kraliçe'nin malı" olmaları ve "müesses nizamı" temsil etmeleri nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü.

Öte yandan İngiltere ve Galler'de açık sulardaki yaşamını sürdüren tüm kuğular kraliyet ziyafetlerinin baş yiyeceği olarak 14. yüzyıldan bu yana hükümdara ait olmuştu. 1998'e kadar kuğu öldürmek, vatana ihanetle cezalandırılıyordu. Kuğular 1981 ve sonrasında kuğular koruma altına alınırken Kraliyet ailesinin menüsünden kuğu çıkarıldı.