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İngiltere Sussex Düşesi Meghan Markle bebek bekliyor

Galler Prensesi Diana’nın küçük oğlu Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi olan Meghan Markle hamile. Çiftin ilk bebeklerinin ilkbaharda dünyaya geleceği açıklandı.

İngiliz kraliyet sözcüleri tarafından basına duyurulan haber, Meghan Markle ve Prens Harry’nin Sidney’e yapacakları ilk resmi gezi için yola çıkmalarının hemen akabinde yapıldı. Heyecanla beklenen bebekle ilgili ilk söylentiler, Markle’nin annesi Doria Ragland'ın bebek bakımı ile ilgili dersler alıyor söylentileri ile gün yüzüne çıkmıştı.

Kraliyete ailesine yakın olan tarafından paylaşılan bilgilere göre Markle’ın Amerika’da yaşamakta olan annesinin bebeğin bakımı için İngiltere’ye yerleşme ihtimalinin olduğu bilgisini verdi. Evlenmeden önce oyunculuk yapan düşes, kraliyet gelenekleri nedeniyle bu alandaki iş hayatını sonlandırarak vakıf çaşılmalarında görev almaya başladı.

 

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