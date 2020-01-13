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İngiltere’de hava kirliliği hayati tehlike oluşturuyor!

İngiltere artan hava kirliliği nedeniyle kalp krizi ve inme tehdidi ile karşı karşıya. İngiliz kalp vakfı olabilecek ölümlerle ilgili korkutan oranları açıkladı.

The Sun tarafından servis edilen habere göre; İngiltere’nin önce gelen vakıflarından İngiliz Kalp Vakfı, hava kirliliği etkisiyle kalp krizi ve felç gibi hastalıkların artacağının altını çizerek, hava kirliliği için önlem alınmazsa 2030 yılına kadar 160 binin üzerinde kişinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

Habere göre araştırma sonuçları gösteriyor ki şu an yaklaşık olarak 11.000 kişi kalp krizi ve felç nedeniyle hayatını kaybediyor ve bu sayı artarak devam edecek. Kalp Vakfı kurucularından Jacob West yaptığı açıklamada hava kirliliği nedeniyle , ülke genelinde milyonlarca insanın zehirli parçacıkları soluduğunun altını çizerek bu durumun bunun kalp krizi ve felç riskini yüksek oranda arttırdığını ifade etti. West, hava kirliliğinin artık kırmızı kod düzeyine yükseldiğini, geçtiğimiz yıldan bu yana hava kirliliği konusunda yeterince özen gösterilmediğini, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hava kirliliği ile ilgili açıkladığı kurallara uyulmadığını aktardı.

NHS Başkanı Profesör Stephen Powis ise, küresel ısınma dolayısıyla değişen İklim koşullarının da acil durum teşkil ettiğini, hava kirliliğiyle mücadele etmek için uğraşan herkesin bu konuyla da ilgilenmeleri gerektiğini aktardı.

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