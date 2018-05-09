İnme belirtileri ve korunma yolları neler?

Beynin bir bölümüne kan akımının engellenmesi veya beyin damarlarından dışarı kan sızması sonucu beyin dokusunda oluşan hasar, inme olarak adlandırılıyor. Vücutta kan akımını sağlayan damarlardan birisinin aniden pıhtı ile tıkanması sonrasında beyin damarlarında bir anda yırtılma meydana gelir ve bu kan beyin dokusuna sızar. Halk arasında beyin kanaması olarak adlandırılan bu durumun sonucunda ise vücutta 24 saatten uzun süren fonksiyon kaybı oluşur.

Erişkinlerde daha sık meydana gelen inmede, 65 yaş üstü kişiler toplam vakaların dörtte üçünü oluşturur. Kadınlara oranla ise erkeklerde daha sık görülmektedir. Kişinin yaşam tarzı ve ileri yaş problemlerinin yanı sıra kontrolsüz hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığının varlığı, sigara kullanımı, yüksek kolesterol, hareketsiz yaşam tarzı, şah damarı hastalığı, önceden geçici istemik atak geçirmiş olmak gibi etkenler inme oluşumuna yatkınlığı artırır.

İNME BELİRTİLERİ NELER?

İnme belirtileri ise yaygın olarak vücudun bir yarısında, yüz, kol ve bacakta uyuşukluk oluşması, fiziksel kuvvet kaybı, konuşma ve/veya anlama sorunu gibi kendini gösterebilir. Ayrıca gözlerde görme bozukluğu, denge bozukluğu, yürüyememe, baş dönmesi, bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı ve bilinç değişikliği de inme belirtileri arasındadır. Bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik göstermek kaydıyla birkaç dakika ya da birkaç saat sürebilir. Sonrasında tamamen geçer. Bu duruma Geçici İstemik Atak denir ve kesinlikle ihmal edilmemelidir. Bu kişilerde inme riski yüksektir.

Beynin durumu çeşitli yöntemlerle değerlendirilir ve nedeni araştırmak için EKG ve kalp incelemesi yapılır. Boyun ve beyin damarları DUS, BTA, MRA, DSA gibi yöntemlerle detaylı olarak incelenir. Erken müdahale inmede meydana gelen beyin hasar riskini en aza indirir. Bu nedenle belirtilerin görülmeye başlamasından itibaren ilk 3 saat içinde hastanın durumu uygun olması halinde damar açıcı tedavi uygulanır. Buna Trombolitik tedavi denir. Ayrıca ağızdan ilaç ve rehabilitasyon tedavisi uygulanır. İnmenin durumuna göre ise cerrahi ve girişimsel yönetmeler kullanılabilir. Damarda %70'in üzerinde darlık tespit edilmesi halinde kateter ile damara girilerek stent konulur ve cerrahi yolla tıkanıklık açılır.

İNME ÖNLENEBİLİR Mİ?

Yaş, cinsiyet, ırk ve ailede inme öyküsü faktörleri değiştirilemeyen faktörler olsa da %90 oranında önlenebilir olduğu araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. İnmeden korunmak için düzenli olarak tansiyonun takip edilmesi ve hipertansiyon varlığı araştırılmalıdır. Sigaradan uzak durulmalı ve içilen ortamlarda bulunulmamalıdır. Kanda şeker ve yağ değerleri ölçülmeli, haftada 3-4 kez 40-50 dakikalık açık hava yürüyüşleri yapılmalıdır. Kalpte ritm bozukluğu, koroner arter hastalığı, kapak hastalığı gibi bilinen kalp hastalıklarının varlığında mutlaka tedavisinin yaptırılması gerekmektedir. Obeziteden korunulmalı, karotis yani şah damarı tıkanıklığı riskine karşı düzenli kontroller yaptırılmalıdır.