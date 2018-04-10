İnsan beyni hakkındaki hurafelere dikkat!

İnsanoğlu beyin üzerindeki araştırmalarına hız kesmeden devam etse de, televizyon ve dergiler gibi yayın organlarından verilen bazı bilgiler maalesef hurafeden öteye geçemiyor. Tüm Üstün Zekalılar Derneği (TÜZDER) Başkanı Tunahan Coşkun, "Kuş Bakışı Zeka" adlı kitabında işte bu doğru bilinen yanlışlara dair ilginç bilgiler paylaşıyor.

BEYNİMİZİN SADECE YÜZDE 2-3'ÜNÜ KULLANDIĞIMIZ DOĞRU MU?

Yaklaşık 100 yıl kadar önce ABD'de ortaya atılan bu efsane nedeniyle herkes kendisinde bir Einstein ya da Fatih Sultan Mehmet gibi zeka olduğuna inanmaya başlamış ve beynin tamamını kullanarak büyük işler başarabileceklerine dair hevese kapılmışlardı. Ne yazık ki gerçekler böyle değildi. Beyin üzerinde yapılmakta olan çok sayıda çalışma beynimizin son derece faal olduğunu ve tamamının kullanımına ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

KLASİK MÜZİK DİNLETİLEN ÇOCUKLAR DAHA ZEKİ OLUR MU?

Hurafelerden birisi de klasik müzik dinleyerek zeki olma yönünde. Klasik müziğin insan zekasını geliştirdiğine dair hiçbir veri bulunmuyor. Ancak yapılan bir araştırmada sınav öncesinde 30 dakika kadar Mozart dinletilen öğrencilerin problem çözme ile ilgili testlerde az farkla daha yüksek puanlar aldığı görüldü. Tabi bu oldukça normal bir durumdu çünkü beynin bazı kısımları uyarılmıştı ve bu da kısa süreli performans artışını ispatlamış oldu. Yine de 1999 yılında aynı araştırmayı bazı bilim insanları tekrarladılar ve önceki araştırmadaki sonuçları alamadıkları görüldü. Bu durum da klasik müziğin zekaya olası bir etkisi konusunda henüz ispatlanmış bir verinin olmadığını göstermektedir.

HER ÇOCUK FARKLI ÖĞRENME STİLİNE Mİ SAHİPTİR?

Kişisel gelişimcilerin üzerinde yüzlerce kitap yazdığı hurafelerden bir diğeri de öğrenme stilleri üzerinedir. Özel eğitimin önünü açan bu iddialara göre çocuğun tek bir öğrenme stiline sahip olması bilim adamlarınca cazip karşılanmayan bir durum. Ancak halk arasında kabul gördüğü kesin. Çocuklar için tek bir öğrenme stilinden bahsedilemeyeceği gibi, onların birçok yönüne hitap edebilecek öğrenme ortamlarında bulunmaları gelişimleri açısından faydalıdır.

UYUYAN ANILAR UYANIR MI?

Hemen herkesin günlük hayatta kullandığı " Senin çocukluğuna inmek lazım" sözleri aslında bu hurafenin sonucunda kullanılmaktadır. İnsanlar yaşadıkları olayları bir belleğe kaydederek aynen hatırlamaz. Beynimiz sadece önemli gördüğü bilgileri kaydeder ve sonra bunu hatırlaması gerektiğinde anlamlı ve tutarlı bir hale getirebilmek için ayrıntı kısımlarını uydurur. Bu yanlış anlaşılma sebebiyle geçmiş yıllarda çok sayıda kötü sonuçlar doğuran olaylar yaşandığı da bilinmektedir. Bazı terapistlerin çocuklardaki bastırılmış anıları ortaya çıkardığı yönündeki iddiaları nedeniyle 1980 ve 1990'lı yıllarda gerçekte var olmayan olayların yaşandığı iddia edilmiş ve açılan davalar sonucu haksız yere hapse girenler de olmuştur.

"YAZILANLARI YAZILIŞ AMAÇLARINI GÖZETEREK OKUMAK GEREKİR"

Hurafelerin çıkış sebepleri ve bunların sonuçları göz önünde bulundurulduğunda hurafeleri uyduran kişilerin çok da masum olmadıkları görülürken, bu hurafeler nedeniyle uzun süreli tahribatlara yol açtıkları da aşikardır. Bu nedenle insan zihnini kirleten ve bundan nemalanmak adına bilim olarak ortaya konulan sömürülere karşı daha farkındalığı yüksek bir nesil yetiştirmek gereklidir. Bir şeye inanmadan önce neden ortaya atıldığının amacını anlamaya çalışmakta fayda vardır.

5 Mayıs 2018'de TÜZDER İstanbul'da Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü'nün 6'ncısını düzenleyecek ve bu hurafeleri konuşacak. Doğru bildiğiniz yanlışların bilim insanları tarafından düzeltileceğini belirten TÜZDER Başkanı Tuna Coşkun, gün boyu yüksek IQ'lu bilimsel etkinliğin süreceğini ve üstü zekalı çocukları kendilerini dahi çocukların eğitimine adayan dünyanın en iyi eğitimcileri ile buluşturacaklarını kaydetti.