Instagram görüntülü arama nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Oldukça basit bir şekilde kullanılabilecek olan Instagram görüntülü arama seçeneği uzun süren çalışmaların ardından nihayet aktif hale getirildi. İnstagram mesajlaşma bölümüne eklenen bir fonksiyon ile görüntülü arama yapılabilecek. Uygulama üzerinden DM ile mesajlaştığınız kişinin sayfasına gittiğinizde sağ üstte bulunan kamera simgesine tıklamanız yeterli.

Instagram üzerinden direk mesajlaştığınız kişilerle artık görüntülü sohbet edebileceksiniz. Bunun için DM bölümüne giderek mesajlaşmak istediğiniz kişinin isminin üzerine tıklamanız ve ardından açılan sayfada sağ üst köşede yer alan video kamera simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu şekilde WhatsApp görüntülü aramada olduğu gibi karşı tarafa görüntülü görüşme isteği gönderiliyor ve karşıdaki kişinin kabul etmesi halinde görüşme başlıyor.