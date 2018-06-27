» 
 

Instagram görüntülü arama nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Ocak ayı itibariyle dillendirilen Instagram görüntülü konuşma özelliği nihayet aktif durumda. Kullanıcılar artık Instagram ile görüntülü görüşme yapabilecekler. Peki nasıl?

Oldukça basit bir şekilde kullanılabilecek olan Instagram görüntülü arama seçeneği uzun süren çalışmaların ardından nihayet aktif hale getirildi. İnstagram mesajlaşma bölümüne eklenen bir fonksiyon ile görüntülü arama yapılabilecek. Uygulama üzerinden DM ile mesajlaştığınız kişinin sayfasına gittiğinizde sağ üstte bulunan kamera simgesine tıklamanız yeterli.

Instagram üzerinden direk mesajlaştığınız kişilerle artık görüntülü sohbet edebileceksiniz. Bunun için DM bölümüne giderek mesajlaşmak istediğiniz kişinin isminin üzerine tıklamanız ve ardından açılan sayfada sağ üst köşede yer alan video kamera simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu şekilde WhatsApp görüntülü aramada olduğu gibi karşı tarafa görüntülü görüşme isteği gönderiliyor ve karşıdaki kişinin kabul etmesi halinde görüşme başlıyor.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
BİLİM-TEKNOLOJİ Haberleri
Klima alırken BTU değeri hesaplamak önemli

Klima alırken BTU değeri hesaplamak önemli
Instagram görüntülü arama nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Instagram görüntülü arama nasıl yapılacak? İşte detaylar...
WhatsApp'ta medyalarınızı 2 ay boyunca yeniden indirebileceksiniz

WhatsApp'ta medyalarınızı 2 ay boyunca yeniden indirebileceksiniz
İnsan beyni hakkındaki hurafelere dikkat!

İnsan beyni hakkındaki hurafelere dikkat!
Mavi tık almak için artık ünlü olmanıza gerek yok!

Mavi tık almak için artık ünlü olmanıza gerek yok!
Samsung Galaxy S9 fiyat ve özellikleri ile göz doldurdu

Samsung Galaxy S9 fiyat ve özellikleri ile göz doldurdu
KASK ile ambulanslarda yeni bir dönem başlayacak

KASK ile ambulanslarda yeni bir dönem başlayacak
Balkonda çanak anten kirliliğine son verecek düzenleme

Balkonda çanak anten kirliliğine son verecek düzenleme
Online alışverişte erkekler kadınları geride bıraktı

Online alışverişte erkekler kadınları geride bıraktı
WhatsApp grup sohbetlerinde açıklama güncellemesi

WhatsApp grup sohbetlerinde açıklama güncellemesi
Omurilik felci tedavisinde kök hücre umudu

Omurilik felci tedavisinde kök hücre umudu
Google Chrome’un yeni güncellemesi çok konuşulacak!

Google Chrome’un yeni güncellemesi çok konuşulacak!

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz