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Instagram kullanıcı sayısı dünya sıralamasında Türkiye 5. sırada

Aktif Instagram kullanıcı sayısı yaklaşık 1 milyar olurken, Türkiye dünya sıralamasında beşinci sıraya yerleşti.

Ajans Press Instagram kullanıcı sayılarına yönelik yapılan araştırma sonuçlarını duyurdu. Statista verilerinden ve medyada yer alan bilgilerden elde edilen yansımalarda Türkiye'de 37 milyon aktif Instagram kullanıcı olduğu ortaya koyuldu. Buna göre dünya sıralamasında Türkiye beşinci sıraya yerleşti.

Tüm ülkeler incelendiğinde, ABD'de 121 milyon Instagram kullanıcı olduğu ve listenin ilk sırasında yer aldığı görüldü. İkinci sırada 71 milyon aktif kullanıcı ile Hindistan, üçüncü sırada 64 milyon kullanıcı ile Brezilya, dördüncü sırada 59 milyon kullanıcı ile Endonezya yer aldı. Instagram kullanıcı sayıları incelendiğinde ilk onda yer alan diğer ülkeler Rusya, Japonya, İran, Birleşik Krallık ve Meksika oldu.

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