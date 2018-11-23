Instagram yeni profil tasarımını duyurdu

Sosyal paylaşım debi Instagram kullanım kolaylığı sağlayacak olan yeni profil sekmesi tasarımının kullanıcılarının beğenisine sunacağını duyurdu. Yapılan değişikliklerle büyük ölçüde değişen ara yüz üzerinde daha fazla sayıda sekme bulunuyor. Grid, gönderiler, IGTV ve etiketler gibi seçeneklerden oluşan yeni sekmeler yardımıyla daha çok içeriği bir arada paylaşılabilecek.

Instagramın geliştirilen yeni tasarımında kullanıcının profil resmi sağ kısma getirirken, takip ve takipçi sayılarıda kullanıcı isminin altına taşındı. Henüz test aşamasında olduğu açıklanan bu yeni profil sekmesi 28 Kasım 2018 tarihi itibariyle tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek.