Instagram'a yeni CEO! Adam Mosseri...

Kurulduğunda bir fotoğrafçılık uygulaması olan ancak 2012'de Facebook'a satılmasıyla yavaş yavaş onun yerini almaya başlayan Instagram artık yeni CEO ile yoluna devam edecek. Kevin Systrom ve Mike Kreiger tarafından kurulan ve Facebook'a satılan Instagram'a, geçtiğimiz hafta yaşanan istifaların ardından yeni CEO atandı. Zuckerberg'in seçtiği isim ürün müdürü Adam Mosseri, Zuckerberg'in politikalarını destekleyen isimlerden.

Facebook'u yeniden yapılandırma konusunda kararlı olan Zuckerberg, Instagram'ın kurucuları ile sürekli bir anlaşmazlık içindeydi. Sürekli ilgi kaybeden Facebook'a Instagram ile yeni kan vermeye çalışsa da bu durum Systrom ve Kreiger'in bağımsız bir Instagram istekleri ile çelişiyordu. Yeni dönemde yeni yöneticisi ile Instagram bakalım Facebook ile daha iç içe mi olacak yoksa bağımsızlığını koruyacak mı?