Instagram’a yeni özellik: Hashtag takip etme

Sosyal paylaşım platformları arasında fotoğraf ve video paylaşımı ile sektörünün üst sıralarında yer alan platformu Instagram, sıklıkla yaptığı güncellemelerine bir yenisini daha ekledi. Hikayeler bölümünde yaptığı tanıtımla "hashtag takip etme" özelliğini aktifleştiren program kullanım özelliğini de paylaştı.

Bilindiği üzere bir diğer sosyal medya devi Facebook tarafından satın alındıktan sonra ilerlediği kulvarda hızlı bir şekilde getirdiği yeniliklerle yükselen ve bunun sonucunda da artan bir kullanıcı sayısına sahip olan Instagram, bir yeni özellikle daha kullanıcısının karşısına çıkıyor.

Sosyal medya siteleri ile hayatımıza giren "hashtag" kelimesi, günlük hayatımızda önemli bir konumda bulunuyor. Birçok kullanıcı, sosyal medya paylaşımlarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için "hashtag" kullanımında bulunuyor. Hashtag özelliğini duyuran Instagram da bu mantıktan yola çıkarak benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıların daha kolay bir şekilde birbirleriyle irtibata geçmesi sağlıyor.