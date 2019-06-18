INSTAGRAM'DA TARLA POZU

İsveçli Instagram fenomeni Natalie Schlater'in Bali tatilinde çektirdiği fotoğraf nedeniyle başı belaya girdi. Fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan genç fenomen, bu hareketiyle hesabının kapanmasına neden oldu.

İsveçli Instagram fenomeni Natalie Schlater, Endonezya'nın turistik adası Bali'de bir pirinç tarlası önünde bikiniyle poz verdi. Fotoğrafın arka planında ise, tarlada çalışan bir köylü vardı.



BÜYÜK TARTIŞMA YAŞANDI

Boredpanda'da yer alan habere göre Schlater, fotoğrafın altına ise "Tarladan her sabah pirinç toplayan adamla benim hayatım arasındaki farkı düşünüyorum" yazdı. Bu ifade ve söz konusu kare, Instagram modelinin 12 bin takipçisi arasında büyük bir tartışma başlattı. Takipçileri Schlater'i 'narsist', 'duyarsız' ve bugüne kadar gördükleri 'en kibirli' insan olarak tanımladı. Son paylaştığı gönderide, Endonezyalıları öven ifadeler kullansa da bu tepkileri dindirmedi. Sosyal medya lincinin ardından Instagram modeli hesabını kapattı.