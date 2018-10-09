Instagram'da zorbalığa karşı yeni araçlar duyuruldu

Instagram'ın yeni yöneticisi Adam Mosseri, fotoğraflarda zorbalığı saptamak için yeni bir araç ve canlı videolarda zorbalık içeren yorumlara karşı yeni filtreyi duyurdu. Instagram'da var olan uygunsuz ve kırıcı içeriklerin platformdan kaldırılması için şikayet mekanizması halihazırda uygulanıyor.

Siber zorbalıkla mücadele edebilmek için Instagram üzerinde zorbalığı sınırlamak ve nezaketi yaygınlaştırmak amacıyla sunulan yeni araçlar arasında fotoğraflarda zorbalığı saptamak yer alıyor. Artık platform üzerinde fotoğraflar ve açıklamalarında zorbalık barındıran içerikler, makine öğrenimi teknolojisiyle saptanacak. Bu tür içerikler Topluluk Operasyonları ekibince değerlendirilecek.

Akış, keşfet, profil sekmelerindeki zorbalık içeren yorumlar için uygulanan filtre canlı videolar için de kullanılacak. Ayrıca Instagram üzerinde nazik yaklaşımı yaygınlaştırmak için siber zorbalığa karşı duran dansçı ve oyuncu Maddie Zieger ile işbirliği çerçevesinde yeni bir kamera efekti de sunuluyor. Maddie Zieger takipçileri için yeni efekt otomatik olarak görülecek.