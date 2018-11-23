iPhone XS ve iPhone XS Max fiyatı belli oldu

Apple mağazalarında henüz yerini almayan iPhone XS ve iPhone XS Max fiyatları online alışveriş sitelerinde belli oldu. iPhone XS Türkiye fiyatı ile iPhone XS Max Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Bugün fiyatları açıklanan akıllı telefonlar Türkiye'de ünlü bir alışveriş sitesinde ve oldukça pahalı olarak yorumlanıyor.

iPhone XS Türkiye garantili olarak satışa sunuluyor ve fiyatı 9,899 TL olarak belirlenmiş durumda. iPhone XS Max Türkiye fiyatı ise 10,999 TL. Satın alınan Apple telefonlar 4 Aralık itibariyle stoklardaki yerini alacak ve altın, gümüş, uzay grisi renk seçenekleriyle müşterilere sunulacak. 64 GB iPhone XS'ler 6 aylık alışveriş kredisiyle ön sipariş ile satın alınabiliyor.