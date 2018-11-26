Farkonda
Farkonda
» 
»
 

İran 6,3’lük depremle sarsıldı! 2 ölü, 563 yaralı

İran’ın Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,3’lük deprem bölgede büyük hasar meydana getirdi. Depremde 563 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre,Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi tarafından depremle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada depremin merkezinin Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinde meydana geldiği, depremin meydana geliş saatinin yerel saatle 20.07 olduğu ve büyüklüğünün 6,3 olduğu bildirildi.

İran'ın batısında bulunan Irak sınırına yakın bir mevkide kurulmuş olan Kermanşah eyaletinde 6,3 büyüklüğündeki sarsıntı meydana geldi.  Depremde yaralanan kişilerle ilgili açıklamada bulunan Kermanşah Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Muradi aralıların 235’inin Serpol Zehab'ta, 108’inin Gilanigarb'ta, 97’sinin Kasrı Şirin'de, 57’sinin Batı İslamabad'ta, 10‘unun Revanser'de ve 6’sının Delaho'da bulunduğunu, toplam yaralı sayısının ise 513 kişi olduğunu ifade etti.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
DÜNYA Haberleri
Çin’de korkunç patlama: 22 ölü

Çin’de korkunç patlama: 22 ölü
Kerkük’te 200 yıllık emanet alevlere teslim oldu

Kerkük’te 200 yıllık emanet alevlere teslim oldu
Kalifornia yangınında bilanço çok ağır! 85 ölü, 251 kayıp

Kalifornia yangınında bilanço çok ağır! 85 ölü, 251 kayıp
İran 6,3’lük depremle sarsıldı! 2 ölü, 563 yaralı

İran 6,3’lük depremle sarsıldı! 2 ölü, 563 yaralı
İlköğretim öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 28 ölü

İlköğretim öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 28 ölü
Bolivya’da inanılmaz olay! Uçak gövdesinin üzerine indi

Bolivya’da inanılmaz olay! Uçak gövdesinin üzerine indi
Afganistan’da camiye bombalı saldırı!

Afganistan’da camiye bombalı saldırı!
Kaliforniya’da çıkan orman yangınında ölü sayısı 83’e yükseldi

Kaliforniya’da çıkan orman yangınında ölü sayısı 83’e yükseldi
Dev şirket İKEA Group'dan şok açıklama! 7500 kişi işten çıkarılacak

Dev şirket İKEA Group'dan şok açıklama! 7500 kişi işten çıkarılacak
Ürdün’de sel sularına kapılan öğrenci otobüsünde can pazarı yaşandı

Ürdün’de sel sularına kapılan öğrenci otobüsünde can pazarı yaşandı
Kanada 6.6'lık depremle sarsıldı!

Kanada 6.6'lık depremle sarsıldı!
Moldova’ya kimlikle seyahat dönemi başlıyor!

Moldova’ya kimlikle seyahat dönemi başlıyor!

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz