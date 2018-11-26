İran 6,3’lük depremle sarsıldı! 2 ölü, 563 yaralı

Alınan bilgilere göre,Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi tarafından depremle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada depremin merkezinin Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinde meydana geldiği, depremin meydana geliş saatinin yerel saatle 20.07 olduğu ve büyüklüğünün 6,3 olduğu bildirildi.

İran'ın batısında bulunan Irak sınırına yakın bir mevkide kurulmuş olan Kermanşah eyaletinde 6,3 büyüklüğündeki sarsıntı meydana geldi. Depremde yaralanan kişilerle ilgili açıklamada bulunan Kermanşah Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Muradi aralıların 235’inin Serpol Zehab'ta, 108’inin Gilanigarb'ta, 97’sinin Kasrı Şirin'de, 57’sinin Batı İslamabad'ta, 10‘unun Revanser'de ve 6’sının Delaho'da bulunduğunu, toplam yaralı sayısının ise 513 kişi olduğunu ifade etti.