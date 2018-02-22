İş başvurusunda önceki işini belirtmemek işten atılma sebebi

İş başvurusu yaparken verdiği bilgilerde bir önceki işi hakkında gerçeğe uygun olmayan bilgi veren İ.B. işten çıkarıldı. 2015 yılında girdiği şirket tarafından işten çıkarılan İ.B. şirket hakkına iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiği iddiasıyla dava açtı.

İzmir 8. İş Mahkemesi, İ.B.'nin işe iadesine ve şirketin davacıyı işe başlatmaması halinde tazminat ödemesine karar verdi. Ancak şirket avukatı, davacının şirkete girişte verdiği bilgilerin doğru olmadığı ve bilgi sakladığı gerekçesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak davanın reddini talep etti. İşe müracaat ettiği sırada eksik ve yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle İzmir Bölge Adliyesi 3. Hukuk Dairesi alt mahkemenin kararını bozarak davanın reddine karar verdi.

İŞ BAŞVURUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle başvuracağınız işin sizin yetenek ve niteliklerinize uygun olması gerekiyor. Başvurunuzu eğer bir özgeçmiş formu ile yapacaksanız mutlaka güncel olmasına ve iş tecrübelerinizin tamamını, önceki iş yerlerinizi, çalıştığınız pozisyonları içerdiğinden emin olun. Yeteneklerinizi ön plana çıkarın ve eğer varsa referanslarınıza mutlaka yer verin.

Eğitim bilgilerinizi de ayrı bir bölümde yazın. Aldığınız sertifikalar, katıldığınız programlar bu bölümde yer almalı. Ancak en önemlisi ise tüm verdiğiniz bilgilerin doğru olması. Hiç yapmadığınız bir işi daha önce yapmış gibi göstermek, hiç çalışmadığınız bir işte çalışmış ya da çalıştığınız bir iş yerinde çalışmamış gibi yanlış ya da eksik bilgi vermek işe alımınızdan sonra başınızı ağrıtacak sorunlara yol açabilir.