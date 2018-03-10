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İş yerinde telefonla konuşmak tazminatsız atılma sebebi!

Eğer iş yerinizde mesai saatleri içinde uzun süreli telefon konuşmaları yapıyorsanız dikkat. İş vereniniz sizi tazminatsız olarak işten çıkarabilir.

İş yerinde mesai saatlerinde çalışanların uzun süre telefonla konuşması, internette ve sosyal medyada gereksiz dolaşması işten çıkarılmaları için geçerli bir sebep. Sabah gazetesinde Faruk Erdem'in yazısına göre, 30'dan fazla işçisi bulunmayan iş yerlerinde işveren çalışanlarını sebep göstermeksizin işten çıkarabiliyor. 30'dan fazla çalışanı olan iş yerlerinde ise işe geri dönüş imkanı bulunduğu için geçerli sebep aranıyor.

Eğer işçi iş yerine ve işverene zarar verecek derecede telefonla konuşma, internette dolaşma gibi eylemlerde bulunuyorsa, haklı feshe neden olabilecek ahlak ve iyi niyet kuralları devreye gireceği için dikkatli olmak gerekiyor. Mesai saatleri içinde işleri aksatacak derecede uzun telefon konuşmaları yapanlar, internette oyun oynayıp sosyal medya üzerinde işyerini, işverenin ya da ailesinin şeref ve haysiyetini zedeleyici paylaşımlarda bulunanlar, arkadaşlarınızı rahatsız edecek düzeyde borç para isteyenler, işverenin güvenini kötüye kullananlar, işverenin sırlarını ifşa edenler, arkadaşlarına uygunsuz mailler atanlar, işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelenler ya da bu maddeleri işyerinde kullananlar için tazminatsız işten atılmak söz konusu olabiliyor.

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